Король Чарльз отримав від Зеленського iPad, що дозволяє відстежити ситуацію на фронті в режимі реального часу

Президент України заявив, що він та українське керівництво має доступ до системи, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати атаки Росії та ситуацію на фронті.

Про це повідомив Зеленський у звернення до парламенту Великої Британії.

"Зараз у мене є доказ того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидко і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дозволяє нам контролювати нашу безпеку в режимі реального часу", - зазначив Зеленський.

Як повідомив Президент, такі пристрої мають також прем’єр-міністр, міністр оборони та військове командування. Спеціальна система дозволяє бачити удари РФ, траєкторії ракет і дронів, а також оцінювати роботу української протиповітряної оборони.

"Ми детально бачимо кожну масштабну російську атаку на наші міста, місця запуску, траєкторії польоту, ймовірні цілі. Система дозволяє нам аналізувати кожну атаку та те, як реагує наша оборона в цілому, в реальному часі", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що один із таких пристроїв він передав королю Великої Британії Чарльзу III під час їхньої зустрічі.