Вучич заявив, що Сербія готується до можливого нападу з боку альянсу Хорватії, Албанії та Косова

На цьому тлі Вучич похизувався, що у Сербії є китайські гіперзвукові ракети класу “повітря–земля” з дальністю до 400 кілометрів.

Президент Сербії Александар Вучич у четвер заявив, що Белград уважно стежить за військовою співпрацею між Хорватією, Албанією та Косовом і готується до потенційного нападу, передає TRT World.

«Вони чекають сприятливого моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», — сказав Вучич.

Його слова стосувалися тристоронньої декларації про оборонну співпрацю, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали в Тирані ще 18 березня 2025 року. Документ спрямований на посилення безпекової співпраці та сумісності збройних сил.

«У нас є китайські гіперзвукові ракети класу “повітря–земля” з дальністю до 400 кілометрів», — заявив Вучич, назвавши їх однією з найсучасніших систем озброєння.

Він також зазначив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, водночас дотримуючись політики військового нейтралітету.

Коментуючи відносини з Хорватією, сербський президент звинуватив Загреб у спробах підірвати позиції Сербії протягом останніх півтора року та у втручанні у внутрішні справи країни.

Його заява пролунала на тлі дискусій щодо безпеки та оборонної політики на Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація та політична напруженість.