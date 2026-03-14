Вучич заявив, що Сербія готується до можливого нападу з боку альянсу Хорватії, Албанії та Косова

Президент Сербії Александар Вучич у четвер заявив, що Белград уважно стежить за військовою співпрацею між Хорватією, Албанією та Косовом і готується до потенційного нападу, передає TRT World.
«Вони чекають сприятливого моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», — сказав Вучич.
Його слова стосувалися тристоронньої декларації про оборонну співпрацю, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали в Тирані ще 18 березня 2025 року. Документ спрямований на посилення безпекової співпраці та сумісності збройних сил.
«У нас є китайські гіперзвукові ракети класу “повітря–земля” з дальністю до 400 кілометрів», — заявив Вучич, назвавши їх однією з найсучасніших систем озброєння.
Він також зазначив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, водночас дотримуючись політики військового нейтралітету.
Коментуючи відносини з Хорватією, сербський президент звинуватив Загреб у спробах підірвати позиції Сербії протягом останніх півтора року та у втручанні у внутрішні справи країни.
Його заява пролунала на тлі дискусій щодо безпеки та оборонної політики на Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація та політична напруженість.