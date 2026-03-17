В Уряді схвалили надання 154 грантів для українських виробників на понад 900 млн гривень

Уряд схвалив надання 154 грантів для підприємців в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн грн. З них 6 — на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Це виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева. Підприємства, які подалися, створять майже 1400 нових робочих місць.

Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання.

Також погоджені перші у 2026 році гранти для садів і теплиць — 14 проєктів на загальну суму 51,5 млн грн.

Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства — закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів. Це дозволить збільшити виробництво плодоовочевої продукції та посилити місцеві економіки.

Загалом у 2026 році на цю програму передбачено 465 млн грн. Для проєктів на прифронтових і деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості.

Умови отримання гранту — співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від 5 робочих місць.

Прийом заявок триває. Подати заявку можна через через портал Дія: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo