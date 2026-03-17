2025 рік став роком потужного спільного результату для зміцнення стійкості країни: у 16 партнерських благодійних проєктах ПриватБанку із провідними фондами було зібрано понад 367,5 млн грн на допомогу Силам оборони України, медичним закладам, соціальним ініціативам та людям, які постраждали від війни. Із цієї суми 76 млн грн становив прямий внесок ПриватБанку, переважна ж більшість – донати клієнтів.

Це лише одна з частин благодійного звіту банку. Загалом у 2025 році ПриватБанк спрямував на благодійність 246,2 млн грн, з яких 81,6 млн грн становила пряма фінансова допомога Силам оборони України.

Окремий розділ звіту демонструє масштаб благодійної екосистеми ПриватБанку – інструментів і сервісів, якими користуються українці для підтримки важливих ініціатив. Упродовж року 2,6 мільйонів клієнтів здійснювали благодійні перекази через канали банку, а загальний обсяг таких платежів перевищив 3,5 млрд. грн.

Благодійність – це системна робота, у якій поєднуються довіра меценатів, професійна діяльність благодійних організацій та технологічна інфраструктура банку. ПриватБанк забезпечує безпечні платежі, прозорість зборів і зручні інструменти для фондів і донорів, а також ділиться експертизою, допомагаючи партнерам розвивати ефективні та підзвітні благодійні проєкти. Відкритість і регулярна звітність про використання коштів є важливою частиною цієї роботи та основою довіри до благодійності.

“Для ПриватБанку благодійність – це частина відповідального бізнесу. Ми створюємо прозору та безпечну систему, у якій клієнти можуть легко підтримувати важливі ініціативи і бути впевненими, що їхні кошти використані за призначенням. Водночас банк системно спрямовує частину ресурсів на допомогу країні – з результатів операційної діяльності після сплати податків і дивідендів державі. Ми переконані, що для великого бізнесу сьогодні – це природна та необхідна складова роботи”, – зазначив Мікаель Бьоркнерт, Голова правління ПриватБанку.

Загалом за період повномасштабної війни сумарна вартість допомоги банку складає 1,9 млрд грн. З цієї суми 937 млн грн - це фінансова допомога на посилення обороноздатності, розвиток медичної інфраструктури, підтримку громад та гуманітарні потреби. Ще 937 млн грн становить матеріальна допомога від банку.

Річний звіт з благодійності демонструє ключові цифри, результати партнерських проєктів та масштаб благодійної екосистеми банку. Ознайомитись зі звітом можна за посиланням.