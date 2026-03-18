Кабмін готує нову програму кредитування енергопроєктів для великого і середнього бізнесу

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася із керівництвом державних банків, щоб обговорити кредитування енергопроєктів для великого і середнього бізнесу.

За словами глави уряду, так хочуть забезпечити бізнес та громади власними енергетичними потужностями.

Свириденко визнала, що наявних інструментів, як-от програми «5-7-9%», наразі недостатньо для запитів середнього та великого бізнесу. Тому Мінекономіки спільно з Міністерством енергетики та Мінфіном готують нову профільну програму кредитування. Найближчим часом цей проєкт винесуть на розгляд Кабінету Міністрів.

Крім внутрішніх ресурсів, Кабмін розраховує на розширення міжнародних гарантій від ЄІБ та ЄБРР. Також прем’єр-міністерка дала завдання проаналізувати ефективність використання місцевих гарантій у регіонах для підтримки локальних ініціатив.