ГоловнаЕкономікаДержава

Податкова попередила про масове розсилання фейкових електронних листів від свого імені

Ці листи містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.

Фото: ANSA

Державна податкова служба України зафіксувала поширення фейкових електронних листів, які зловмисники надсилають платникам податків від імені відомства. 

Як ідеться на сайті ДПС, у темах таких повідомлень шахраї зазвичай згадують про нібито проведення «фінансової перевірки» щодо легалізації коштів.

Насправді ці листи не мають стосунку до ДПС. Вони надходять зі сторонніх адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням. 

Як пояснюють у податковій, відкриття файлів із розширеннями .exe, .scr, а також підозрілих архівів .zip, .rar чи документів .pdf може призвести до зараження комп’ютера. Таким чином хакери отримують прихований віддалений доступ до пристрою та конфіденційних даних користувача.

  • Такі розсилки - часте явище і фейкові електронні листи раніше надходили українцям нібито від "Дії", Бюро економічної безпеки та інших державних установ і організацій.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies