Податкова попередила про масове розсилання фейкових електронних листів від свого імені

Державна податкова служба України зафіксувала поширення фейкових електронних листів, які зловмисники надсилають платникам податків від імені відомства.
Як ідеться на сайті ДПС, у темах таких повідомлень шахраї зазвичай згадують про нібито проведення «фінансової перевірки» щодо легалізації коштів.
Насправді ці листи не мають стосунку до ДПС. Вони надходять зі сторонніх адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.
Як пояснюють у податковій, відкриття файлів із розширеннями .exe, .scr, а також підозрілих архівів .zip, .rar чи документів .pdf може призвести до зараження комп’ютера. Таким чином хакери отримують прихований віддалений доступ до пристрою та конфіденційних даних користувача.
- Такі розсилки - часте явище і фейкові електронні листи раніше надходили українцям нібито від "Дії", Бюро економічної безпеки та інших державних установ і організацій.