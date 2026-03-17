У ЦПД розповіли про фейкове відео з “жорсткими методами виховання” мобілізованих у 103-й бригаді

Центр протидії дезінформації зафіксував поширення в ТіkТоk та проросійських Telegram-каналах відео, на якому нібито зафіксовані “жорсткі методи виховання” мобілізованих з боку командування 103-ї окремої бригади ТрО.

Насправді це відео є постановочним і має ознаки чергової інформаційно-психологічної операції.

Центр звернувся за верифікацією до 103-ї ОБр ТрО, де повідомили, що подібних випадків у підрозділі не було. Сторінка в TikTok, яка поширила цей ролик, систематично публікує антиукраїнський контент та відео з ознаками використання ШІ-технологій і дипфейків.

“Це не перша спроба дискредитації саме цього підрозділу. Раніше ворог також намагався тиражувати подібні вкиди про 103-тю бригаду, використовуючи ідентичні маніпулятивні методи”, – заявили у ЦПД.

Мета таких вкидів — дискредитувати українське командування та створити ілюзію некерованості в ЗСУ.

Раніше Центр неодноразово повідомляв про використання ворогом постановочних відео для формування негативного іміджу Сил оборони України.