Радник міністра оборони: Росія запустила по Києву 40 "ланцетів" без бойової частини і з додатковим акумулятором

Він вважає, що запуск відбувся з максимально близької дистанції, яку росіяни могли собі дозволити. 

Фото: Сергій Флеш в Facebook

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив у дописі в Facebook, яким чином учора російські дрони "Ланцет" змогли долетіти до Києва. За його словами, загалом на Київ запустили 40 таких безпілотників.

До них додали дрони "Шахед" із фрагментами "Ланцетів". Росіяни чекали на сприятливий вітер, оскільки загалом такі безпілотники можуть летіти лише на 30-80 км.

"Шансів у базового Ланцета долетіти 200 км до Києва – нуль. Тому на «Ланцетах» знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі не серійні батареї нової технології. На такі відстані керувати «Ланцетами» по радіоканалу на висоті 1,5 кілометра можна, але ось атакувати до землі – ні. Але це й не потрібно, завдання інше", – сказав він.

Дрони розтягнулися від Чернігова до Києва, і більшість з них збили. До столиці долетіли кілька одиниць, зокрема й той, чий уламок впав просто під монумент Незалежності в центрі Києва. 

Радник міністр оборони вважає, що метою цього удару було демонстрування росіянам, що "ланцети" нібито спроможні дістатися Києва. 

