Унаслідок обстрілів Херсонщини постраждали три людини

Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів у Херсонській області постраждало три людини.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Орієнтовно о 10:30 російські військові обстріляли Білозерку.
Під ворожий удар потрапили 73-річна жінка та 49-річний чоловік, які перебували в будинку. Вони дістали вибухові травми та струс головного мозку.
Постраждалим надали необхідну меддопомогу. Подальше лікування – амбулаторно.
Орієнтовно об 11:30 росіяни атакували з БпЛА Нову Камʼянку Милівської громади.
Унаслідок влучання ворожого дрону на подвірʼя будинку 66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, ніг, грудної клітини та живота. Постраждалий – під наглядом медиків.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.