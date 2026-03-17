ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Херсонщини постраждали три людини

Армія окупантів завдала ударів по Білозерці та Новій Кам'янці. 

Надзвичайники врятували двох людей після російського обстрілу селища Білозерка

Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів у Херсонській області постраждало три людини.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно о 10:30 російські військові обстріляли Білозерку. 

Під ворожий удар потрапили 73-річна жінка та 49-річний чоловік, які перебували в будинку. Вони дістали вибухові травми та струс головного мозку.

Постраждалим надали необхідну меддопомогу. Подальше лікування – амбулаторно.

Орієнтовно об 11:30 росіяни атакували з БпЛА Нову Камʼянку Милівської громади. 

Унаслідок влучання ворожого дрону на подвірʼя будинку 66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, ніг, грудної клітини та живота. Постраждалий – під наглядом медиків.

