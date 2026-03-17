У Росії поскаржилися, що безпілотники атакували НПЗ та авіаремонтний завод

Також заявляють про нібито збиття дронів. 

Авіаремонтний завод у Росії
Фото: Astra

У Росії поскаржилися, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані та авіаремонтний завод у Новгородській області. 

Про це пише Astra.

Нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО" зазнав атаки в ніч проти 17 березня. На підприємстві розпочалася пожежа, яку загасили через півтори години. В оперативному штабі Кубані назвали це "спробою теракту з боку київського режиму".

А у Новгородській області нібито під атакою був авіаційний ремонтний завод. Імовірно, є влучання у перший цех заводу. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Цей завод, "АТ 123 АРЗ" позиціонує себе "лідером сервісного обслуговування транспортних літаків військової та цивільної авіації Росії". Він здійснює повний цикл ремонту літака, всіх його систем та двигунів і є найбільшим підприємством у Староруському районі Новгородської області. Завод є одним із найбільших підприємств Новгородської області за обсягом державного оборонного замовлення, що виконується.

Міноборони Росії прозвітувало про знищення безпілотників, зокрема, над територіями Ленінградської області, Краснодарського краю та Брянської, Костромської, Смоленської областей, а також над акваторією Азовського моря.

