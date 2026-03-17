Окупанти атакували Харківщину: є загиблий та постраждалі

Росіяни вдарили авіацією та безпілотниками.

Фото: Харківська обласна прокуратура

17 березня росіяни атакували Харківщину з авіації, також зафіксовано атаку безпілотниками: є постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

 17 березня близько 09:00 РФ завдала авіаційного удару по селу Зарічне Чугуївського району. Пошкоджено приватні будинки. Дві жінки віком 56 та 79 років отримали гостру реакцію на стрес.

Близько 10:00 зафіксовано атаку БпЛА, типу «Герань-2», по місту Зміїв. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі, електромережі.

"Крім того, 17 березня надійшла інформація про ворожу атаку, що сталася напередодні. 16 березня близько 08:00 між селами Старовірівка та Борівське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік", - повідомили в прокуратурі.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали  Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей.
