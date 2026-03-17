18 березня в Україні буде прохолодно, місцями прогнозують дощ з мокрим снігом

Повітря прогріється до максимальних 12° вдень, вночі до 2° морозу.

18 березня в Україні буде хмарно, переважно без опадів, проте на Лівобережжі місцями йтиме невеликий дощ., вночі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 10-15°; у південно-східній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

На території Київщини та в Києві також хмарно. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.