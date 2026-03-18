ГоловнаСуспільствоВійна

"Мадяр": Росія завдяки погіршенню погоди частково розпочала наступ

Півтори доби ворог штурмує близько 10 ділянок одночасно. 

Українські дрони

Росіяни скористалися погіршенням погодних умов на трьох найгостріших ділянках Донецького і Запорізького напрямків і частково розпочали наступ. Про це повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”).

За півтори доби бійці СБС атакували понад 900 окупантів на відрізку в 100 кілометрів – від Родинського до Гуляйполя. Це і безповоротні, і санітарні втрати ворога. 

“Мадяр” розповів, що окупанти завчасно інфільтрувалися, і, використовуючи мряку, “розконсервувалися” та почали штурми. Їх зустрів вогонь дронів. 

На світанку 17 березня росіяни використали накопичену піхоту, мотоцикли, броню і коней одночасно на десятці ділянок.

“Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і дотепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141-200 та 136-300)”, – сказав командувач СБС.

Понад 900 росіян за півтори доби – це нова відмітка для воїнів СБС, сказав він. 

“Суміжники БПС-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А боронці на землі були неперевершені – жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис”, – сказав він.

Бровді додав, що весінньо-літній ворожий наступ можна вважати частково розпочатим. 

  • Кілька днів тому президент заявив, що Україна зірвала наступ ворога, який він планував на зиму і весну. Штурми відбуваються, але не в тих масштабах, які планував Кремль. 
﻿
