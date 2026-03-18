Головне за ніч та ранок середи, 18 березня: удар по Краматорську, майже 290 боєзіткнень, 1710 знищених окупантів

Нічна повітряна атака, 286 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, Зеленський в Мадриді, війна на Близькому Сході.

Ворог вдарив безпілотником по околиці Харкова, є загиблий та поранені.

У прилеглих до місця прильоту приватних будинках – вибиті шибки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 286 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 72 штурмів ворога, на Костянтинівському - 46.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 31 атака окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1710 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 1 282 570 військових.

Сьогодні вночі Росія двічі вдарила по Краматорську Донецької області, повідомили у Національній поліції.

Попередньо, росіяни вдарили по місту керованими бомбами.

Поранень зазнали 8 цивільних осіб, з них двоє дітей – хлопчики 5 та 14 років. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 26 приватних будинків, автомобілі.

Огляд на місцях влучання триває, остаточна інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Уночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками, ППО збила 128.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

АТ "Укрзалізниця" тимчасово призупинила пряме сполучення поїздом "Інтерсіті" між Києвом та Харковом.

"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - йдеться в повідомленні пресслужби УЗ.

В УЗ пояснили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години. "Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті", - йдеться в повідомленні.

Планується, що курсування "Інтерсіті" до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський працює у Мадриді, повідомив журналістам його прессекретар Сергій Никифоров.

Зеленський прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди.

Планується зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. О 16:00 Зеленський відвідає іспанський парламент і зустрінеться із головою Конгресу Депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. На 18:30 запланована зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC розповів, що прагне "перезавантаження" відносин Дональда Трампа і Кіра Стармера. Глава держави пояснив, що між західними лідерами не має бути розбрату на тлі російської агресії.

Трамп критикує Стармера за відмову приєднатися до війни в Ірані і підтримати дії США на Близькому Сході. В останніх коментарях на цю тему господар Білого дому назвав британського прем'єра "зовсім не Вінстоном Черчіллем" і висловив розчарування ним. На думку Зеленського, обом політикам варто зустрітися і відновити "спільну позицію".

Президент також висловив побоювання, що війна проти Ірану матиме вкрай негативні наслідки для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, які постійно переносяться.

Зеленський підкреслив, що авторитарні системи в Росії та Ірані базуються на ненависті і саме тому стали партнерами по зброї. Цивілізований світ "не може допустити, щоб режим ненависті загрожував Європі або нашим партнерам і щось виграв".

