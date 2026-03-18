У Дніпрі затримали жінку за підозрою у підготовці теракту

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Фото: СБУ

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у підготовці вибуху на одній із центральних вулиць міста. Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, вона виготовила саморобний вибуховий пристрій і планувала залишити його у визначеному місці. Вибухівку мали підірвати дистанційно — через мобільний телефон.

Жінку затримали в орендованій квартирі, де вона чекала подальших вказівок. Під час обшуку вилучили вибуховий пристрій і телефон із доказами контактів із російською стороною.

За версією слідства, підозрювану завербували через Telegram-канал із пошуку роботи.

Їй повідомили про підозру у підготовці теракту. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

