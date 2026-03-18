Відбулося підписання угоди між “Россотруднічеством” та окупаційною адміністрацією на Донеччині про розвиток “міжнародних зв’язків” окупованого регіону в економіці, культурі та освіті.

Росія офіційно посилює роботу з просування пропаганди щодо окупованих українських територій за кордоном.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, про це свідчить підписання угоди про співпрацю між “Россотруднічеством” та окупаційною адміністрацією на Донеччині.

Документ декларує розвиток “міжнародних зв’язків” окупованого регіону в економіці, культурі, освіті та інших сферах. Серед запланованих заходів – стажування іноземців у місцевих вишах, культурні проєкти, встановлення “побратимських” зв’язків із містами за кордоном та активне залучення іноземної аудиторії через мережу “русскіх домів”.

“Тобто йдеться про відкриту кампанію з легітимізації російської окупації на міжнародній арені. “Россотруднічество”, яке раніше позиціонувало свою роботу як “культурний обмін” з іноземцями, більше не приховує, що виконує пропагандистські завдання кремля”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі підкреслили, що “русскі доми” – це установи є елементом системи російського впливу та пропаганди й можуть становити загрозу національній безпеці держав. Саме тому низка країн Європи та Азії вже обмежила або припинила їхню діяльність.