Фінляндія 9-ий рік поспіль визнана найщасливішою країною, Україна - поза топ-100

Навіть Палестина вища за нас у рейтингу.

Фінляндія 9-ий рік поспіль визнана найщасливішою країною, Україна - поза топ-100
Гельсінкі
Фото: Merja Wesander/Finna.fi via WikiCommons

Центр вивчення добробуту Оксфордського університету оприлюднив щорічний рейтинг щастя країн, у якому вже майже десятиліття незмінно лідирує Фінляндія.

Як пише CNN, вже традиційно у топ-десятці більшість місць забирають собі країни північної Європи. Ісландія стала другою, Данія - третьою, Швеція та Норвегія посіли 5-ту і 6-ту сходинки відповідно.

Коста-Рика на 4-му місці продемонструвала найкращий результат за всю історію досліджень для латиноамериканської держави. Ізраїль на 8-му місці став лідером серед країн Близького Сходу, навіть попри війни з ХАМАСом, "Хезболлою" та Іраном.

Україна у рейтингу посіла 111-те місце, які і минулоріч. Нас випередила навіть Палестина, яка отримала 109-ий результат. 

Для складання списку вчені в Оксфорді використовують результати опитування за так званою методикою "драбини Кентріла". Респондентів просять оцінити різні аспекти свого життя за шкалою від 0 до 10. 

Також враховуються показники ВВП на душу населення, очікуваної тривалості життя, ставлення до свободи і корупції, відчуття щедрості. Отримані дані зводять до середнього з результатами попередніх двох років, щоб пом'якшити ефект масштабних потрясінь - таких як війни чи економічні кризи.  

﻿
