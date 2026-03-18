Під час евакуації з Куп’янського напрямку на Харківщині через підрив на невідомому предметі постраждали двоє людей. За добу евакуювали 87 людей, з них двоє — діти з Великобурлуцької громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під постійними обстрілами – прикордоння Харківщини. Фіксуємо збільшення кількості ударів по підрозділах ДСНС, які виконують цивільну функцію — рятують людей і ліквідовують наслідки обстрілів. Також під вогнем опиняються медики, особливо на Куп’янському напрямку. Спільно з військовими працюємо над тим, щоб максимально убезпечити наших рятувальників, медиків та евакуаційні екіпажі ", – ідеться у повідомленні.

Наразі з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, триває евакуація мирних мешканців. Протягом минулої доби були евакуйовані 87 людей, з них двоє — діти з Великобурлуцької громади.

"Сьогодні під час евакуації з Куп’янського напрямку через підрив на невідомому предметі постраждали двоє людей: чоловік перебуває у вкрай важкому стані, жінка — у стані середньої тяжкості. Лікарі намагаються врятувати їхні життя", — повідомляє Синєгубов.