Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час евакуації з Куп’янського напрямку двоє цивільних підірвалися на вибухівці

Триває евакуація із населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

Під час евакуації з Куп’янського напрямку двоє цивільних підірвалися на вибухівці
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Під час евакуації з Куп’янського напрямку на Харківщині через підрив на невідомому предметі постраждали двоє людей. За добу евакуювали 87 людей, з них двоє — діти з Великобурлуцької громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під постійними обстрілами – прикордоння Харківщини. Фіксуємо збільшення кількості ударів по підрозділах ДСНС, які виконують цивільну функцію — рятують людей і ліквідовують наслідки обстрілів. Також під вогнем опиняються медики, особливо на Куп’янському напрямку. Спільно з військовими працюємо над тим, щоб максимально убезпечити наших рятувальників, медиків та евакуаційні екіпажі ", – ідеться у повідомленні.

Наразі з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, триває евакуація мирних мешканців. Протягом минулої доби були евакуйовані 87 людей, з них двоє — діти з Великобурлуцької громади.

"Сьогодні під час евакуації з Куп’янського напрямку через підрив на невідомому предметі постраждали двоє людей: чоловік перебуває у вкрай важкому стані, жінка — у стані середньої тяжкості. Лікарі намагаються врятувати їхні життя", — повідомляє Синєгубов.

Читайте також
