Унаслідок авіаударів по Запорізькій області постраждали цивільні

Внаслідок ворожих атак на Запорізький район поранень зазнали дві цивільні людини. Також пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"росіяни ударили керованими авіабомбами по Біленькому та Заливному. Пошкоджені магазини, аптека, житлові будинки. Поранені 48-річна та 49-річна місцеві мешканки", – ідеться у повідомленні.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.