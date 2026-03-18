ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував безпілотником Суми, постраждав неповнолітній

Медики госпіталізували 16-річного хлопця.

Ворог атакував безпілотником Суми, постраждав неповнолітній
Фото: sumypost.com

Ворог атакував ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Внаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній.

Про це вранці 18 березня повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. 

16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання. З пораненням його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється.

