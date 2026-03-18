Ворог атакував безпілотником Суми, постраждав неповнолітній

Ворог атакував ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Внаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній.
Про це вранці 18 березня повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання. З пораненням його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється.
- За минулу добу внаслідок обстрілів на Сумщині двоє людей отримали поранення. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.