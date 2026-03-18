Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували 1710 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 1 282 570 військових. 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1710 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 282 570 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб 
  • танків – 11 786 (+3) 
  • бойових броньованих машин – 24 229 (+11)
  • артилерійських систем – 38 506 (+29)
  • РСЗВ – 1 688 (+0) 
  • засоби ППО – 1 333 (+0) 
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 349 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 184 333 (+1 189)
  • крилаті ракети – 4 468 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230)
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0). 

Дані уточнюються. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies