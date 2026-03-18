Сили оборони за добу ліквідували 1710 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1710 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 282 570 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб
- танків – 11 786 (+3)
- бойових броньованих машин – 24 229 (+11)
- артилерійських систем – 38 506 (+29)
- РСЗВ – 1 688 (+0)
- засоби ППО – 1 333 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 349 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 184 333 (+1 189)
- крилаті ракети – 4 468 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230)
- спеціальна техніка – 4 091 (+0).
Дані уточнюються.