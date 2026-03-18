Атака на ворожі об'єкти в Донецьку

Сили спеціальних операцій уночі провели серію ударів по ворожих об’єктах в окупованій частині Донецької області. В результаті атак дронами вони вразили базу російського центру безпілотних технологій “Рубікон” у Донецьку та елемент управління цим підрозділом.

Крім того, під удар потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога. Про це повідомили в Силах спеціальних операцій у соцмережах.

У селищі Вільне захисники вдарили по складу боєприпасів, майна й техніки, а також місцю накопичення і розподілу боєприпасів.

“Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України”, – повідомили оборонці.