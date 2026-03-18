Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ГоловнаСуспільствоВійна

ССО атакували центр роботи підрозділів безпілотних систем Росії

Захисники провели серію ударів по окупованій території.

Фото: скриншот

Сили спеціальних операцій уночі провели серію ударів по ворожих об’єктах в окупованій частині Донецької області. В результаті атак дронами вони вразили базу російського центру безпілотних технологій “Рубікон” у Донецьку та елемент управління цим підрозділом. 

Крім того, під удар потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога. Про це повідомили в Силах спеціальних операцій у соцмережах. 

У селищі Вільне захисники вдарили по складу боєприпасів, майна й техніки, а також місцю накопичення і розподілу боєприпасів. 

“Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України”, – повідомили оборонці. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies