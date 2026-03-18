Українські оборонні виробники підписали з іспанськими партнерами чотири документи про співпрацю (доповнено)

Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence. 

Сьогодні українські виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких – саме із Sener. Зокрема, Sener виробляє компоненти для ракет до систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для України.

Sener також працює в аерокосмічній галузі, реалізує енергетичні та інфраструктурні проєкти і загалом спеціалізується на складних високотехнологічних рішеннях.

Представники компанії також продемонстрували Президенту військову техніку, яку вони виготовляють, та лінію виробництва ракетних компонентів.

У присутності Володимира Зеленського українська компанія Fire Point, Державне київське конструкторське бюро «Луч» та науково-виробниче підприємство «Радіонікс» підписали угоди про співпрацю із Sener

Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. 

Ще одна угода про співпрацю укладена між представниками іспанської компанії Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton. Компанії спільно розроблятимуть і виготовлятимуть ударні лазерно керовані системи, основою яких є безпілотні системи українського виробництва.

“Посилення ППО й захист життів – наш найголовніший пріоритет. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування”, – зазначив президент.

Глава держави розраховує, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. 

