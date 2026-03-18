СБУ заявила про викриття масштабної інформаційної спецоперації Росії проти угорської громади на Закарпатті

Служба безпеки встановила, що із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює «анонімні» дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Нова інформаційно-психологічна спецоперація російських спецслужб спрямована на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною. Про це заявила СБУ. 

Як зазначає відомтсво, для проведення ІПСО ворог використовує так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює «анонімні» дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками «націонал-патріотичних формувань» та навіть співробітниками правоохоронних органів, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо.

За результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території РФ.

Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО.

Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації та інформувати про подібні випадки:

