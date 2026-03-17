Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Вночі зафіксували влучання 22 російських дронів на 12 локаціях

Росія запустила 178 безпілотників, ППО знешкодила 154 із них.

Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 17 березня російська армія запустила по території України 178 безпілотників. ППО знешкодила 154 із них. Зафіксували влучання 22 російських дронів на 12 локаціях, і падіння уламків у двох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

«У ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 154 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
Читайте також
