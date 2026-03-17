Вночі зафіксували влучання 22 російських дронів на 12 локаціях

У ніч на 17 березня російська армія запустила по території України 178 безпілотників. ППО знешкодила 154 із них. Зафіксували влучання 22 російських дронів на 12 локаціях, і падіння уламків у двох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 154 ворожих БпЛА.

Станом на ранок 17 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.