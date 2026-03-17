Трамп не розуміє, як люди живуть в Україні

На заході у Білому домі президент США розповідав про Ліван, але раптом згадав про Україну.

Президент США Дональд Трамп під час обіду у Білому домі з радою директорів Центру Кеннеді заявив, що не розуміє, як люди продовжують жити в Україні.

Республіканець розпочинав розмову про Ліван і війну між Ізраїлем і "Хезболлою", але несподівано перескочив на тему України, коли йшлося про життя під постійними бомбардуваннями.

"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні", - плутано висловився глава держави.

Трамп також додав, що не вважає США зобов'язаними допомагати нашій країні, адже географічно вона "дуже далеко", а підтримку з боку свого попередника Джо Байдена пояснив тим, що демократа "ввели в оману і ошукали".