Зеленський хоче зустрітися з Нетаньягу заради "обміну потрібним"

Президент України і прем'єр Ізраїлю мають що запропонувати один одному.

Володимир Зеленький готовий до діалогу з Біньяміном Нетаньягу, оскільки "в нього є те, що потрібно нам, а в нас є те, що потрібно йому".

Як пише Jerusalem Post, таку заяву зробив президент України про потенційні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю.

Зеленський підкреслив досвід України у протидії вдосконаленим за час російсько-української війни іранським ударним безпілотникам. Натомість від Ізраїлю нашій державі потрібна підтримка зброєю і оснащенням, зокрема у сфері захисту неба.

Президент України підтвердив, що з боку ізраїльської сторони надійшов запит щодо діалогу, і Зеленський до нього готовий.