ГоловнаСуспільствоВійна

Аеродром "Херсонес" та логістика РФ: підрозділи ССО уразили ворожі об'єкти в Севастополі й на ТОТ Запоріжжя

Сили спецоперацій завдали ударів по ворожих об'єктах за сприяння Руху опору.

Фото: скріншот

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні уразили низку важливих військових об’єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

Про це пишуть у Силах спецоперацій у телеграмі.

Успішно уражено склад МТЗ на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі. 

На окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому задали ударів по логістичному центру противника

"Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів. Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України", – кажуть у ССО.

Ураження ворожих аеродромів, арсеналів, засобів РЕБ та РЕР підриває спроможності противника. 

