Правоохоронці викрили 4 схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В Києві викрили посадовців Нацгвардії, які за хабарі переводили мобілізованих до тилових підрозділів.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання «посередницьких» функцій вони залучили знайомого військового у відставці.Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій.

У Кременчуку військова викрили начальника районного ТЦК і двох його спільників, які безпідставно «списували» ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я. Для цього фігуранти використовували свої зв’язки у ВЛК.

На Львівщині затримали представника штабу навчального центру ЗСУ. За хабарі він обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.

У Черкасах затримано власника мережі ломбардів, який за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації.У такий спосіб військовозобов’язані сподівались отримати відстрочку від призову. Також ухилянти планували виїзд за кордон під виглядом супроводу «дружини» з інвалідністю на лікування.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.