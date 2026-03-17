Мінрозвитку створило робочу групу з відновлення роботи аеропортів

Розглядатимуть питання безпеки авіації і під час воєнного стану, а не лише після його скасування.

Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило наказ про створення робочої групи щодо запуску роботи українських аеропортів.

Консультативний орган розроблятиме практичні рекомендації відновлення польотів після відкриття повітряного простору. При цьому безпеку цивільної авіації обговорюватимуть не лише у період після скасування воєнного стану, але й під час нього.

Очікується, що група проводитиме засідання у режимі онлайн та офлайн, за підсумками яких надасть міністерству план поетапного відкриття летовищ.

Робочу групу очолюватиме заступник міністра Олексія Кулеби Сергій Деркач. До складу увійшли представники ДСНС, Повітряних сил ЗСУ, Мінрозвитку, Державіаслужби та "Украероруху", а також керівники трьох найбільших аеропортів України - "Бориспіль", "Львів" і "Київ".