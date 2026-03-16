8 людей постраждали на Сумщині внаслідок атаки окупантів

П'ятеро з них постраждали внаслідок удару дрона по проїзній частині.

Під час атаки російських безпілотників на Сумщину 16 березня постраждали 8 людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА, Олег Григоров.

Внаслідок удару ворожого БпЛА по проїзній частині у Сумах постраждали п’ятеро цивільних – дві жінки та троє чоловіків. Усім надали необхідну медичну допомогу, вони лікуються амбулаторно.

Ще один чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на околиці Сум. Його доставили в лікарню та надають допомогу.

У Шосткинській громаді двоє місцевих жителів дістали поранення під час збиття ворожих БпЛА. Їм надають необхідну медичну допомогу.

"Сили оборони України роблять усе можливе, щоб протидіяти ворожим атакам. Водночас небезпека для цивільних зберігається. Прошу жителів області бути вкрай обережними та під час повітряних загроз перебувати у безпечних місцях", - заявив Олег Григоров.