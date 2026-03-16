Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Ворог у кілька хвиль атакував Харків дронами. Є поранені (доповнено)

Кількість потерпілих зросла до 4. 

Міський голова Харкова Ігор Терехов
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 16 березня, російська армія провела декілька дронових атак по Харкову. Поранення отримали четверо людей. 

Про це написав харківський міський голова Ігор Терехов. Пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що пошкоджені будинки. 

"Ворог наніс удар «Шахедом» по Шевченківському району", – зазначив Терехов у телеграмі.

Пізніше додав, що на місці удару є мінімум одна постраждала людина.

Після цього росіяни атакували межу Київського і Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Доповнення. За словами Синєгубова, унаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках, паркан та скління вікон в господарчій споруді. 

Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Оновлення 12:27. Мер міста повідомив про нову атаку. Внаслідок цього обстрілу поранено трьох людей. Це чоловіки 62, 54 і 52 років. Вони отримують допомогу лікарів. 

"За уточненою інформацією, влучання в Немишлянському районі у цивільне підприємство", – розповів Терехов.

Читайте також
