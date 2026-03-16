Ворог у кілька хвиль атакував Харків дронами. Є поранені (доповнено)

Сьогодні, 16 березня, російська армія провела декілька дронових атак по Харкову. Поранення отримали четверо людей.

Про це написав харківський міський голова Ігор Терехов. Пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що пошкоджені будинки.

"Ворог наніс удар «Шахедом» по Шевченківському району", – зазначив Терехов у телеграмі.

Пізніше додав, що на місці удару є мінімум одна постраждала людина.

Після цього росіяни атакували межу Київського і Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Доповнення. За словами Синєгубова, унаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках, паркан та скління вікон в господарчій споруді.

Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Оновлення 12:27. Мер міста повідомив про нову атаку. Внаслідок цього обстрілу поранено трьох людей. Це чоловіки 62, 54 і 52 років. Вони отримують допомогу лікарів.

"За уточненою інформацією, влучання в Немишлянському районі у цивільне підприємство", – розповів Терехов.