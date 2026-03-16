​До Міжнародного реєстру збитків у "Дії" можна буде подати заяву про втрату роботи через війну

Наразі в застосунку розпочинається тестування нової категорії. 

У застосунку "Дія" розпочинається тестування нової категорії в Міжнародному реєстрі збитків – заява про втрату роботи чи доходу через війну.

"Війна позбавила мільйони українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, запускаємо запис на бета-тест нової категорії Міжнародного реєстру збитків - A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Долучайтеся до тестування, якщо через війну залишилися без роботи чи доходу", - йдеться в повідомленні.

Подати заяву зможуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну: наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом), фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ), самозайняті особи, особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно буде внести вручну.

