​До Міжнародного реєстру збитків у "Дії" можна буде подати заяву про втрату роботи через війну

У застосунку "Дія" розпочинається тестування нової категорії в Міжнародному реєстрі збитків – заява про втрату роботи чи доходу через війну.

Про це повідомляє "Дія".

"Війна позбавила мільйони українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, запускаємо запис на бета-тест нової категорії Міжнародного реєстру збитків - A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Долучайтеся до тестування, якщо через війну залишилися без роботи чи доходу", - йдеться в повідомленні.

Подати заяву зможуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну: наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом), фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ), самозайняті особи, особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно буде внести вручну.