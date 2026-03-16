ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони завдали авіаудару по місцю скупчення окупантів на півдні Покровська

Втрати противника уточнюються.

авіаудар ЗСУ по місцю скупчення окупантів
Фото: скріншот

Сили оборони України завдали авіаудару по місцю скупчення російських військових у південній частині Покровська. 

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Південна частина міста залишається ділянкою, яку противник активно використовує для підготовки штурмових груп. Російські підрозділи розглядають цей сектор як плацдарм для накопичення особового складу та техніки, використовуючи щільну міську забудову як укриття", – зазначають військові.

Військові додають, що переміщення ворога постійно відстежується за допомогою аеророзвідки. Після детального аналізу розвідувальних даних військові виявили чергову точку концентрації окупантів у південно-східній частині міста.

По визначеному об’єкту було завдано точного авіаудару. Наразі втрати противника уточнюються.

Перехоплення комунікації противника свідчить про деморалізацію окупантів у цьому секторі. Після удару частина штурмових груп втратила звʼязок та намагалася власними силами діставати тіла з-під завалів.

﻿
