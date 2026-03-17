На Миколаївщині російський дрон влучив у автобус. Постраждали люди

Транспорт перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді.

Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

Росіяни продовжують тероризувати Миколаївську область. Вчора російський дрон влучив у автобус, який перевозив працівників одного із підприємств. Постраждали двоє людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім. 

Вчора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. 

Ввечері один із таких дронів влучив в автобус, що перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка, їх госпіталізували. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування.

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.

Крім того, під ранок ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Там теж минулося без постраждалих.

