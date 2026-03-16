Щомісяця у підпільній лабораторії зловмисники виготовляли до 50 кг психотропних речовин, а орієнтовний дохід від їх реалізації за цінами “чорного” ринку становив понад 15 мільйонів гривень.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо 9 учасників злочинної організації, які налагодили діяльність лабораторії з виготовлення психотропних речовин на території Закарпатської області.

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

Через розгалужену мережу вони збували “готову продукцію”, розкладаючи так звані “майстер-клади”, а також безпосередньо передаючи з рук у руки.

Організував злочинну діяльність 44-річний мукачівець. До протиправної схеми він залучив ще вісьмох закарпатців – мешканців Ужгородського та Мукачівського районів. Частина фігурантів відповідала за виготовлення психотропних речовин, інші за організацію каналів їх збуту та безпосередню реалізацію.

“Злочинну діяльність фігурантів викрили та задокументували оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП у Закарпатській області, Департаментом боротьби з наркозлочинністю НПУ та слідчими Головного слідчого управління НПУ”, – йдеться у пресрелізі.

Судитимуть членів банди, які налагодили масштабну нарколабораторію на Закарпатті

У березні 2025 року поліцейські припинили злочинну діяльність стійкого наркоугруповання. Тоді правоохоронці провели 76 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності.

Із незаконного обігу вилучили близько 2,3 кг мефедрону, понад 3,4 кг метамфетаміну, 1,5 кг канабісу та 1 000 псевдоефедринових пігулок. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів становить понад 22 млн грн.

Крім того, під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили понад 65 кг ацетону, хімічні реактиви, арсенал зброї, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, 16 транспортних засобів та інші речові докази. Також вилучено готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 7,4 мільйона гривень. На майно фігурантів накладено арешт на суму майже 15 мільйонів гривень.

Залежно від ролей дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 317, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до Ужгородського міськрайонного суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.