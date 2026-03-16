Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Судитимуть членів банди, які налагодили масштабну нарколабораторію на Закарпатті

Щомісяця у підпільній лабораторії зловмисники виготовляли до 50 кг психотропних речовин, а орієнтовний дохід від їх реалізації за цінами “чорного” ринку становив понад 15 мільйонів гривень.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо 9 учасників злочинної організації, які налагодили діяльність лабораторії з виготовлення психотропних речовин на території Закарпатської області. 

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

Через розгалужену мережу вони збували “готову продукцію”, розкладаючи так звані “майстер-клади”, а також безпосередньо передаючи з рук у руки.

Організував злочинну діяльність 44-річний мукачівець. До протиправної схеми він залучив ще вісьмох закарпатців – мешканців Ужгородського та Мукачівського районів. Частина фігурантів відповідала за виготовлення психотропних речовин, інші за організацію каналів їх збуту та безпосередню реалізацію.

“Злочинну діяльність фігурантів викрили та задокументували оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП у Закарпатській області, Департаментом боротьби з наркозлочинністю НПУ та слідчими Головного слідчого управління НПУ”, – йдеться у пресрелізі.

У березні 2025 року поліцейські припинили злочинну діяльність стійкого наркоугруповання. Тоді правоохоронці провели 76 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності.

Із незаконного обігу вилучили близько 2,3 кг мефедрону, понад 3,4 кг метамфетаміну, 1,5 кг канабісу та 1 000 псевдоефедринових пігулок. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів становить понад 22 млн грн.

Крім того, під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили понад 65 кг ацетону, хімічні реактиви, арсенал зброї, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, 16 транспортних засобів та інші речові докази. Також вилучено готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 7,4 мільйона гривень. На майно фігурантів накладено арешт на суму майже 15 мільйонів гривень.

Залежно від ролей дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 317, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до Ужгородського міськрайонного суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Читайте також
