Росія запустила по Україні 211 дронів. ППО знешкодила 194 із них

У Повітряних силах назвали нетиповою ранкову атаку на Київщину. 

Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Уночі та вранці 16 березня російська армія випустила по Україні 211 безпілотників різних типів. ППО знешкодила 194 із них. Зафіксували влучання 16 дронів РФ на 10 локаціях і падіння уламків у 11 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Уночі та вранці противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Понад 100 із цих дронів були «шахедами».

«Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська області», – прокоментували у Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 16 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

