Росія запустила по Україні 211 дронів. ППО знешкодила 194 із них

У Повітряних силах назвали нетиповою ранкову атаку на Київщину.

Уночі та вранці 16 березня російська армія випустила по Україні 211 безпілотників різних типів. ППО знешкодила 194 із них. Зафіксували влучання 16 дронів РФ на 10 локаціях і падіння уламків у 11 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Уночі та вранці противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Понад 100 із цих дронів були «шахедами».

«Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська області», – прокоментували у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 16 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.