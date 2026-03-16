Головне за понеділок, 16 березня: понад 150 боєзіткнень, удари по Сумщині, вибух у Львові

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 березня відбулося 152 бойових зіткнення.

Найбільше боїв відбулось на Костянтинівському напрямку, там росіяни 28 разів штурмували позиції ЗСУ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 березня – в новині.

Росіяни завдали прицільного удару безпілотниками по проїзній частині однієї з вулиць у Зарічному районі Сум, повідомили у ДСНС.

Травмовані чотири людини.

Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.

А у Садівській громаді на Сумщині 40-річний водій вантажівки загинув через удар російського дрона. Він приїхав завантажуватися зерном, коли росіяни прицільно поцілили в кабіну.

Пізніше повідомили, що внаслідок атаки російських безпілотників на Сумщину 16 березня постраждали 8 людей.

Увечері 16 березня у Львові пролунав вибух. На місці події, в районі Галицького перехрестя, здійнялась пожежа.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт.

За попередніми даними постраждалих немає, деталі з’ясовуються.

НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Як повідомили в "Укренерго", остаточно дія договору припиниться у травні цього року. В "Укренерго" підкреслюють, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.

"Що стосується впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі – вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", – наголошують у компанії.

Припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги також ніяк не впливає на комерційний обмін.

Подробиці – в новині.

Рада ЄС запровадила санкції щодо дев’яти осіб, відповідальних за злочини проти цивільного населення в Бучі під час російської окупації у 2022 році.

"У зв’язку з четвертою річницею трагедії в Бучі, що сталася в лютому–березні 2022 року, Рада ЄС сьогодні запровадила санкції проти дев’яти осіб, які відігравали ключову роль у цих подіях", – йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Серед них генерал-полковник Олександр Чайко, колишній командувач Східного військового округу РФ та найвищий за званням російський військовий офіцер на території України на початку повномасштабного вторгнення. Він керував російськими військами під час захоплення Бучі.

До списку також внесли інших високопоставлених військових, які командували операціями в Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці і брали участь у пограбуваннях, тортурах та примушували цивільних прибирати тіла загиблих російських солдатів.

Більше інформації – в новині.

До дня народження видатної української поетеси, письменниці та громадської діячки Ліни Костенко стартує всеукраїнський флешмоб “#ЛінаЩасливіЖитиПоруч”, повідомила LB.ua ініціаторка та організаторка акції Олеся Пинзеник. 19 березня Ліна Костенко святкує 96 років.

У межах ініціативи учасникам пропонується опублікувати у соціальних мережах відео з читанням поезії Ліни Костенко або поділитися улюбленими рядками з її творів, використовуючи хештег #ЛінаЩасливіЖитиПоруч.

До участі у флешмобі запрошують всіх охочих.

Флешмоб має на меті не лише вшанувати творчість поетеси, а й привернути увагу до значення української літератури як важливої частини національної ідентичності та культурної спадщини.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!