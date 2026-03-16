За тиждень сапери знешкодили 39 нездетонованих боєчастин російських ракет, - МВС

Сапери системи Міністерства внутрішніх справ упродовж тижня знешкодили 39 нездетонованих боєчастин ворожих ракет різних типів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Телеграм.

"Загалом за тиждень піротехніки ДСНС та вибухотехніки Нацполіції майже 90 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів. Працювали в Київській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях", - розповів міністр.

Наводячи нещодавній приклад роботи піротехніків, Клименко зазначив, що більше 2 годин восьмеро піротехніків працювали над знешкодженням бойової частини ракети, якою окупанти намагалися вдарити по Києву.

Клименко подякував саперам за їхню щоденну самовіддану роботу, а українців закликав не наближатися до небезпечних предметів.

"Якщо ви виявили підозрілий, потенційно небезпечний предмет, в жодному разі не наближайтеся та не чіпайте його. Повідомте про це фахівцям за номерами 101, 102 або 112", - додав голова МВС.