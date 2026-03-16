ГоловнаСуспільствоВійна

Білецький: у перший день війни понад дві тисячі людей записалися до нас у добровольці

Командир Третього армійського корпусу впевнений, що якби Україна 10 років готувала населення до спротиву, то фронт сьогодні міг би проходити по російському кордону.

У перший день повномасштабної війни проти Росії понад дві тисячі людей записалися до лав тоді ще неформальних підрозділів, які потім стали Третім армійським корпусом.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час виступу на стратегічному форумі "НАЦСПРОТИВ-2026".

За його словами, ще до повномасштабного вторгнення програма "Не панікуй, готуйся!" дала відчутний результат.

"У перший тиждень великої війни тільки в Києві понад дві тисячі людей записалися до лав наших, тоді ще неформальних підрозділів. Кожна третя людина, яка воювала в битві за Мощун, - доброволець", - зазначив бригадний генерал.

За словами командира, досвід оборони Київщини, зокрема битва за Мощун, продемонстрував вирішальну роль добровольців, але водночас висвітлив проблему системної підготовки.

Білецький наголосив, що нацспротив – це не просто курси стрільби, а - "створення громадянина". Він зазначив, що якби Україна 10 років готувала населення до спротиву, то фронт сьогодні міг би проходити по російському кордону.

"Вміння захищати мають бути як меч: ти можеш носити його все життя і використати лише раз, але він має бути з тобою", - сказав Білецький. 

Сьогодні Третій армійський корпус продовжує тренувати цивільних. Вишколи Open Storm Battle, молодіжний рух «Центурія», Тестовий тиждень, школа дронів KillHouse Academy – це проєкти, які готують суспільство до національного спротиву та формують культуру оборони. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies