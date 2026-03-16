Більше половини перевірених БЕБ автозаправних станцій на Львівщині працювали з порушеннями

У Львівській області демонтували 18 автозаправних станцій, які працювали нелегально. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Станом на березень 2026 року детективи БЕБ відпрацювали 94 автозаправні станції на території регіону.

За результатами перевірок встановлено, що лише майже третина з них – 33 АЗС – здійснювали діяльність із чинними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним.

Натомість 51 автозаправна станція працювала без необхідних ліцензій або з порушенням умов їх отримання. У межах перевірок 18 таких об’єктів уже демонтували.

Крім того, на 14 АЗС склали адміністративні протоколи через виявлені порушення. Ще на 19 об’єктах фактичну діяльність не підтвердили.