Суспільство / Життя

Більше половини перевірених БЕБ автозаправних станцій на Львівщині працювали з порушеннями

Лише майже третина з них здійснювали діяльність із чинними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. 

У Львівській області демонтували 18 автозаправних станцій, які працювали нелегально. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Станом на березень 2026 року детективи БЕБ відпрацювали 94 автозаправні станції на території регіону. 

За результатами перевірок встановлено, що лише майже третина з них – 33 АЗС – здійснювали діяльність із чинними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. 

Натомість 51 автозаправна станція працювала без необхідних ліцензій або з порушенням умов їх отримання. У межах перевірок 18 таких об’єктів уже демонтували.

Крім того, на 14 АЗС склали адміністративні протоколи через виявлені порушення. Ще на 19 об’єктах фактичну діяльність не підтвердили.

  • У лютому у Черкасах правоохоронці припинили незаконний обіг пального через ліцензовану мережу автозаправних станцій. Унаслідок такої діяльності було реалізовано пального на понад 81 млн грн, а державний бюджет недоотримав понад 10 млн грн податків.
