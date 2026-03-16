Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
На Черкащині викрили масштабну підпільну фабрику сигарет. Вилучено майна на 30 млн грн

Детективи викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну підпільну фабрику сигарет у Черкаській області. Про це йдеться у пресрелізі БЕБ.

Слідством встановило, що семеро учасників групи, серед яких мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей, організували підпільне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів.

Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці Умані, де встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виготовлення тютюнових виробів. 

Потужність виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу.

Під час обшуків вилучено лінію повного циклу для виробництва сигарет, майже 296 тис. пачок сигарет, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, понад 36 тис. доларів США, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та майна становить близько 30 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється відповідно до ст. 204 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід забезпечували працівники ДСР НП України, процесуальне керівництво –прокурори Офісу Генерального прокурора.

