У області через атаки РФ одна людина загинула, близько десяти – поранені.

Російські війська перед світанком завдали удару поблизу терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі. Є постраждалі.

Про це пише Національна поліція. Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, через удар по «Новій пошті» постраждали 8 людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Доповнення. За даними обласної прокуратури, близько 06:20 росіяни завдали двох ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя.

Федоров пише про логістичного оператора, але, як можна зрозуміти з опублікованого ОВА фото, йдеться про «Нову пошту».

Фото: Запорізька ОВА наслідки російської атаки у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Тип озброєння, яким вранці Росія атакувала Запоріжжя, наразі уточнюється.

За даними Федорова, загалом у області одна людина загинула, десять – поранені. Поліція пише про одинадцять постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 814 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Учора внаслідок дронової атаки на обласний центр загинула 67-річна жінка. Травмовано трьох осіб: двох жінок віком 28 та 39 років і 15-річну дівчину.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Біленькому, Любицькому, Лісному, Заливному, Гуляйпільському, Долинці, Новоселівці, Копанях, Воздвижівці, Чарівному.

466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Новоіванівку, Біленьке, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Мирному.

323 артилерійських удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Зеленому, Добропіллю та Прилуках.

Надійшло 81 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.