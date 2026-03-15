Росія продовжує атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні 1770 ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних.

Кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, що постачаються до Росії в обхід санкцій. Президент додає, що схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати.

"Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя", – наголошує Президент.