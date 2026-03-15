СЗРУ: в Росії заборонили використовувати іноземні слова у комерційній діяльності

Усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах і маркетплейсах мають бути виключно російською мовою.

З березня 2026 року у Росії набрали чинності нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Відтепер усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах і маркетплейсах мають бути виключно російською мовою. Використання латиниці або «недостатньо російських» слів кирилицею заборонене.

Для підприємців це стало серйозним фінансовим ударом. Малий бізнес змушений терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та сайти, витрачаючи десятки тисяч рублів лише на дизайн і друк. Великі мережі стикаються з мільйонними витратами на переоформлення сотень магазинів та рекламних матеріалів.

Власники малого бізнесу вже скаржаться, що зміни «з’їдають» доходи за кілька місяців. Студії та кафе змушені повністю переглядати айдентику, а інколи навіть змінювати назви, оскільки старі терміни не відповідають новим правилам. Захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдається, що ще більше збільшує витрати.

Крім фінансового тиску, закон створює юридичну невизначеність. Підприємці не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – «ненормативні». Штрафи за порушення для компаній можуть сягати сотень тисяч рублів.

Для малого бізнесу це нова реальність: висока ціна ребрендингу, бюрократія та постійний страх перед контролюючими органами. Нова державна ініціатива фактично перетворює кожну вивіску на потенційну фінансову пастку.

﻿
