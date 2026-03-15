Зеленський: перемовини попередньо планують на середину наступного тижня

З ініціативи США тристоронні переговори між Україною і Росією перенесли на наступний тиждень. Штати готові провести зустріч на своїй території, Україна з цим згодна.

Але росіяни до США летіти не готові. Тому зараз Київ очікує на відповідь США: вони або змінять країну зустрічі, або росіяни полетять до Штатів, сказав на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

“Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей із полону, є результати, є просування вперед. І вони говорили про середину наступного тижня як дату для зустрічі. Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції”, – сказав він.

Коментуючи візит російської делегації до США на чолі з Кіріллом Дмітрієвим він сказав, що зустріч, на його думку, пов’язана з пом’якшенням американських санкцій, а не з питанням війни.

“Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково. Вони проговорюють американські контракти. Я не знаю, на якій стадії їхні економічні відносини. Чесно, не можу вам сказати. Але точно піднімалося питання санкцій, і ми бачимо певний результат”, – сказав президент.

Він також прокоментував чергову заміну складу російської переговорної делегації: після раундів перемовин за участі військових і розвідки Москва знову надіслала групу з Владіміром Мединським, який очолював її переговірників ще в перший рік повномасштабної війни.

"Для України єдність – не порожнє слово. У Росії вертикаль діє так, як їм сказали. Ми абсолютно інша країна. І Росія від самого початку війни намагалася ділити нас на кілька каналів комунікації. Зараз з української сторони хлопці в одній команді і працюють разом, обʼєднано. Повернення Мединського – це просто демонстрація їхнього ставлення. Це такий крок. Але це не означає, що Мединський буде постійно. Просто так вони показали своє ставлення після деяких процесів. Ми відносимось до цього спокійно. Це більше американській стороні має показати, хто і що насправді затягує", – сказав президент.