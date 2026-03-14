ЄС продовжив індивідуальні санкції проти РФ до вересня

Двох осіб виключили зі списку.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти осіб та організацій, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Санкції діятимуть ще щонайменше шість місяців — до 15 вересня 2026 року.

Наразі під індивідуальними обмеженнями залишаються близько 2600 фізичних та юридичних осіб. Санкційний пакет передбачає:

обмеження на поїздки для фізичних осіб;

заморожування активів на території ЄС;

заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам та організаціям, що потрапили до списку.

У межах регулярного перегляду списків Рада ЄС також прийняла рішення не подовжувати санкції щодо двох осіб, а ще п’ятьох осіб, які померли, вилучили з переліку.

У заяві Ради Євросоюзу наголосили, що ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресивну війну та розпочати змістовні переговори про мир. Також блок координуватиме з міжнародними партнерами надання Україні всебічної допомоги — від військової до дипломатичної.