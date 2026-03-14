За понад чверть століття перебування при владі президента РФ Владіміра Путіна, російська економіка зіткнулася зі стрімким зростанням цін і боргового навантаження населення.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, товари, які на початку 2000-х коштували 100 рублів, наприкінці 2025 року обійшлися вже приблизно у 1033 рублі. Сукупна інфляція за цей період становила близько 930%, або в середньому 9,4% на рік.

Водночас окремі ринки демонструють ще помітніше подорожчання. Так, станом на 2 березня 2026 року ціни на бензин у росії досягли максимуму за час повномасштабної війни проти України. Літр бензину А-92 коштує 62,52 рубля, А-95 — 67,94 рубля, а А-98 — 91,74 рубля. Для порівняння: 25 лютого 2022 року ціни становили відповідно 47,60, 51,63 та 60,01 рубля.

Рекордне зростання демонструють і комунальні тарифи. На початку 2026 року рахунки за житлово-комунальні послуги зросли в середньому на 15,02% у річному вимірі — це найбільший показник із 2010 року. Найбільше подорожчання зафіксували в регіонах: у Мордовії тарифи піднялися на 23,65%, у Кемеровській області — на 22,9%, у Пермському краї — на 20,23%. При цьому жоден регіон не показав зростання менше ніж на 10%.

На тлі інфляційного тиску зростають і борги населення. За підсумками 2025 року обсяг безнадійної заборгованості росіян перевищив 2,4 трлн рублів, що приблизно на третину більше, ніж роком раніше. Її частка у роздрібному кредитному портфелі банків досягла майже 7%, тоді як загальна заборгованість населення перед фінансовими установами наблизилася до 38 трлн рублів.

Особливо швидко зростає кількість банкрутств серед молоді. Якщо у 2023 році частка боржників віком до 25 років становила 1,5%, то у 2025 році вона підскочила до 14%. Таким чином, за два роки показник зріс майже вдесятеро.

Помітно подорожчали і медичні послуги. У 35 великих містах росії з населенням понад 500 тисяч осіб ціни на стоматологію значно зросли. У Москві прийом, що раніше коштував 1352 рублі, подорожчав на 48% — до 1996 рублів. У Санкт-Петербурзі ціни підвищилися на 27%, а в Новосибірську — на 37,6%.

Крім того, у росії з’явилися нові податкові нарахування для громадян, які придбали автомобілі у кредит за пільговою ставкою у 2024 році. Податкові органи кваліфікували різницю між ринковою та пільговою ставкою як «матеріальну вигоду», що підлягає оподаткуванню.

На цьому тлі експерти зазначають: навіть за офіційними даними економічні показники демонструють стійке зростання вартості життя, тоді як фінансове навантаження на населення продовжує збільшуватися.