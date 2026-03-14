ЗМІ: Японія розглядає придбання українських дронів для своїх Сил оборони

Уряд Японії розглядає можливість впровадження ударних безпілотників українського виробництва до складу своїх Сил самооборони.

Про це пише агенція Kyodo News із посиланням на джерела.

Там зазначається, що Україна удосконалила технології розробки та виробництва безпілотників.

Підписання двосторонньої угоди про передачу зброї для захисту секретів є одним із варіантів сприяння цьому кроку, повідомили джерела. Ця ідея виникла після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу, повідомило дипломатичне джерело.

Хоча закупівля дронів з Ізраїлю також є одним із варіантів, уряд Японії вважає, що постачання безпілотних літальних апаратів з України буде менш суперечливим на тлі міжнародної критики дій ізраїльських військових у секторі Газа.

«Хоча Японія має мало досвіду в галузі безпілотників, Україна неодноразово модернізувала свої протягом короткого періоду часу, спираючись на реальний бойовий досвід, що робить їх дуже потужними», – сказав співрозмовник у міністерстві оборони Японії.

У проекті бюджету на 2026 фінансовий рік, починаючи з квітня, міністерство виділило 277,3 мільярда єн (1,7 мільярда доларів) на посилення оборони за рахунок безпілотних засобів. План передбачає придбання величезної кількості дронів, зокрема для атак та спостереження.

В інтерв'ю Kyodo News у лютому Зеленський розповів про досвід України у «масовому виробництві дешевих дронів, які знищують великі дорогі дрони та ракети».