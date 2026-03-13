США розгорнули на Близькому Сході 10 000 дронів-перехоплювачів, протестованих в Україні

Вартість Merops зараз складає $14–15 тис., проте при великих замовленнях може впасти до $3–5 тис.

Армія США відправила на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів, розроблених та випробуваних в Україні, для відбиття іранських атак, передає Bloomberg.

Як повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, це рішення дозволить захищати об'єкти без використання дороговартісних ракет ППО.

Ключовим елементом нового захисту стали дрони Merops зі штучним інтелектом. Їх відправили в регіон лише за п'ять днів після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Merops були розроблені оборонним проєктом Project Eagle за підтримки екс-гендиректора Google Еріка Шмідта та пройшли бойові випробування в Україні у 2024 році.

Використання дронів кардинально змінює фінансову сторону війни. Наприклад, вартість Merops зараз складає $14–15 тис., проте при великих замовленнях може впасти до $3–5 тис. При цьому вартість іранського Shahed: щонайменше $20 тис, а вартість ракети Patriot/THAAD: понад $4 млн.

Окрім Merops, армія США розгорнула системи Bumblebee від Perennial Autonomy. Це квадрокоптери з вибухівкою, призначені для полювання на ворожі безпілотники. Їх закупили в січні 2026 року через новий підрозділ Пентагону (JITF 401) після успішних тестів в Україні.