На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
США розгорнули на Близькому Сході 10 000 дронів-перехоплювачів, протестованих в Україні

Фото: EPA/UPG

Армія США відправила на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів, розроблених та випробуваних в Україні, для відбиття іранських атак, передає Bloomberg

Як повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, це рішення дозволить захищати об'єкти без використання дороговартісних ракет ППО.

Ключовим елементом нового захисту стали дрони Merops зі штучним інтелектом. Їх відправили в регіон лише за п'ять днів після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Merops були розроблені оборонним проєктом Project Eagle за підтримки екс-гендиректора Google Еріка Шмідта та пройшли бойові випробування в Україні у 2024 році.

Використання дронів кардинально змінює фінансову сторону війни. Наприклад, вартість Merops зараз складає $14–15 тис., проте при великих замовленнях може впасти до $3–5 тис. При цьому вартість іранського Shahed: щонайменше $20 тис, а вартість ракети Patriot/THAAD: понад $4 млн.

Окрім Merops, армія США розгорнула системи Bumblebee від Perennial Autonomy. Це квадрокоптери з вибухівкою, призначені для полювання на ворожі безпілотники. Їх закупили в січні 2026 року через новий підрозділ Пентагону (JITF 401) після успішних тестів в Україні.

  • Розгортання цих технологій відбувається на тлі заяв президента Дональда Трампа про те, що США не потребують допомоги Києва у сфері боротьби з дронами. 
